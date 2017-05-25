ЗМІ: Брат смертника з Манчестера знав про підготовку теракту і хотів підірвати себе в Лівії
09:12, 25 травня 2017Світ
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Брат смертника при цьому не знав про точний час і місце проведення атаки.
Манчестер / REUTERS
Брат підозрюваного у виконанні теракту в Манчестері Салмана Абеді знав про атаку.
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Про це повідомляє ABC з посиланням на антитерористичну службу Лівії.
Відзначається, що брат смертника при цьому не знав про точний час і місце проведення атаки.
Крім того, брат Салмана Абеді планував теракт в столиці Лівії. В його будинку виявили цех з виробництва вибухівки.
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