Прем'єр Британії назвала вчорашні теракти в Лондоні атакою "на весь вільний світ"

21:33, 05 червня 2017
Світ
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За словами Мей, імена нападників будуть оприлюднені, «коли дозволить прогрес розслідування».

Тереза Мей, ілюстрація / REUTERS

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей назвала вчорашні теракти в Лондоні атакою на весь вільний світ, повідомляє «Голос Америки».

«Це була атака на Лондон і на Сполучене Королівство, але також і на весь вільний світ», - підкреслила глава британського уряду.

Також Мей заявила, що поліції відомі імена трьох осіб, які влаштували напад у Лондоні.

За словами Мей, імена будуть оприлюднені, «коли дозволить прогрес розслідування».

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На даний момент у зв'язку з нападом утримуються під вартою 11 осіб.

Як заявила Мей, поліція поки що не встановила особи всіх жертв, проте відомо, що серед них є громадяни кількох країн.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня в центрі британської столиці на Лондонському мосту троє нападників на фургоні збивали пішоходів, деякі з них загинули. Після цього чоловіки кинули авто і напали з ножами на людей. Всі троє терористів були ліквідовані. Жертвами терактів стали семеро людей, ще 48 постраждали.

Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

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Теги: #Тереза Мей про теракт у Лондоні#Ісламізм у Європі