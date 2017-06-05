Прем'єр Британії назвала вчорашні теракти в Лондоні атакою "на весь вільний світ"

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей назвала вчорашні теракти в Лондоні атакою на весь вільний світ, повідомляє «Голос Америки».

«Це була атака на Лондон і на Сполучене Королівство, але також і на весь вільний світ», - підкреслила глава британського уряду.

Також Мей заявила, що поліції відомі імена трьох осіб, які влаштували напад у Лондоні.

За словами Мей, імена будуть оприлюднені, «коли дозволить прогрес розслідування».

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На даний момент у зв'язку з нападом утримуються під вартою 11 осіб.

Як заявила Мей, поліція поки що не встановила особи всіх жертв, проте відомо, що серед них є громадяни кількох країн.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня в центрі британської столиці на Лондонському мосту троє нападників на фургоні збивали пішоходів, деякі з них загинули. Після цього чоловіки кинули авто і напали з ножами на людей. Всі троє терористів були ліквідовані. Жертвами терактів стали семеро людей, ще 48 постраждали.

Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання «Ісламська держава».