Теракти в Лондоні: поліція показала фото та назвала імена двох виконавців

Лондонська поліція назвала імена двох із трьох виконавців теракту 3 червня. За даними Скотленд-Ярду, це 27-річний Хурам Шазад Батт і 30-річний Рашид Редуан. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Обидва проживали в районі Баркинг на сході Лондона. Всі троє нападників були вбиті поліцейськими. Ім'я третього учасника нападу поки не називається.

За даними поліції, Батт був родом з Пакистану і мав британський паспорт. Походження Редуана поки залишається неясним. Сам він називав себе марроканцем і лівійцем, а також використовував різні дати народження та імена.

Батт працював в компанії Auriga (управляє системою ресторанів швидкого харчування Kentucky Fried Chicken), а до жовтня 2016 року шість місяців працював стажистом в службі підтримки клієнтів лондонського метрополітену.

"Хурам Шазад Батт був відомий поліції і МІ-5. Однак жодних даних про те, що даний напад планувався, не було. Інший нападник Рашид Редуан раніше спецслужбам відомий не був", - йдеться в повідомленні Скотланд-Ярду.

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Як відомо, на всіх трьох нападниках були фальшиві пояси смертників. Судячи з фотографій в соціальних мережах, на тілі одного з чоловіків були закріплені предмети, схожі на балончики, які можна прийняти за саморобні вибухові пристрої.

Увечері в суботу автомобіль врізався в натовп на Лондонському мосту, після чого троє озброєних ножами чоловіків вискочили з машини і почали нападати на перехожих. В районі ринку Боро-маркет всі троє були вбиті поліцейськими.

В результаті теракту загинули сім осіб, 48 отримали поранення, у тому числі важкі.