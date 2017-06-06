ВПС коаліції на чолі з США завдали авіаударів по військовим Асада в Сирії

23:26, 06 червня 2017
Світ
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Коаліція зробила кілька попереджень по лінії деескалації, перш ніж знищити дві артилерійські установки, зенітну зброю і завдати шкоди танку.

Ілюстрація / REUTERS

Міжнародна коаліція на чолі з США завдала авіаударів по військових сирійського уряду. Про це повідомляється на сайті центрального командування США.

«Незважаючи на попередні попередження, сили режиму увійшли у раніше узгоджену зону деескалації: понад 60 солдатів, використовуючи танк, артилерію, зенітну зброю, збройні автомобілі», — йдеться в заяві.

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У Вашингтоні підкреслили, що вони погрожували силам коаліції і її партнерам, що знаходяться на базі Ат-Танф.

За даними центрального командування, коаліція зробила кілька попереджень по лінії деескалації, перш ніж знищити дві артилерійські установки, зенітну зброю і завдати шкоди танку.

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Теги: #США#Асад#коаліція#авіаудар в Сирії