Під час нападу на поліцейського в Парижі нападник вигукнув: "Це за Сирію!"

Чоловік, який у вівторок напав з молотком на офіцера поліції біля собору Нотр-Дам, вигукував пов’язані з Сирією гасла.

Про це заявив глава МВС Франції Жерар Коллон, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Le Figaro.

"Справою займається республіканська прокуратура, оскільки нападник кричав: "Це за Сирію!", коли вдарив поліцейського" - розповів міністр.

Він також повідомив додаткові деталі нападу.

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За словами глави МВС, чоловік здійснив напад на групу з трьох патрульних, які чергували поблизу собору, вдаривши одного з них молотком.

Після того як нападника було нейтралізовано, у нього окрім молотка виявили декілька кухонних ножів.

"Видається на те, що нападник діяв самостійно і не мав спільників" - сказав Коллон.

Зараз нападнику, який назвався алжирським студентом, за словами міністра, надають допомогу в лікарні.

Нагадаємо, 6 червня біля собору Нотр-Дам чоловік з молотком напав на офіцера поліції. Поліцейський вистрілив у нападника у відповідь.