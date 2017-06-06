Чоловік з молотком викликав паніку в Парижі

Поліція Парижа повідомляє про стрілянину і паніку в центрі міста, в районі собору Паризької Богоматері. Жителям міста рекомендується уникати району, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Як заявила міська поліція, недалеко від собору невідомий чоловік напав на поліцейського з молотком і травмував його, ступінь тяжкості травми не уточнюється. Поліція відкрила по нападнику вогонь і поранила його, точних відомостей про його стан немає.

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За даними прокуратури, справу про напад на поліцейського вже порушено. Його розслідуванням займеться відділ з протидії тероризму.

У Парижі діє режим надзвичайного стану, введений після нападів джихадистів 13 листопада 2015 року, коли загинули 130 осіб і сотні отримали поранення. З тих пір цей режим продовжувався п'ять разів.

Останній напад екстремістів у Парижі відбувся наприкінці квітня. Нападник відкрив вогонь з автоматичної зброї по поліцейському автобусу. Один поліцейський був убитий і ще двоє отримали поранення. Нападника застрелили. Відповідальність за подію узяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".