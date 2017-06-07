Габріель застеріг Саудівську Аравію від "трампізації" через конфлікт із Катаром

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) вважає, що в конфлікті з Катаром Саудівській Аравії загрожує "трампізація". Таку думку керівник МЗС ФРН висловив у вівторок, 6 червня, напередодні зустрічі з міністром закордонних справ Саудівської Аравії в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, як повідомляє DW.

На погляд німецького урядовця, наслідком нинішнього конфлікту стане те, що Катар буде майже "цілковито ізольовано". Так само постраждають життєво важливі сфери країни, додав Ґабріель. "Така "трампізація" поводження одне з одним особливо небезпечна у регіоні, й без того позначеному кризами", - наголосив очільник німецького зовнішньополітичного відомства.

Він також переконаний, що від наступної ескалації ніхто не виграє, адже країни-монархії Перської затоки і так розділені релігійними, етнічними, політичними та світоглядними конфліктами.

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Німецький урядовець також розкритикував нещодавні угоди між США та Саудівською Аравією щодо закупівлі останньою "гігантських обсягів" озброєнь американського виробництва. На переконання Ґабріеля, такі угоди лише "посилюють ризик нового витка гонки озброєнь" у регіоні.

7 червня глава МЗС Німеччини зустрінеться з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром, із яким обговорить у тому числі й так звану "катарську кризу".