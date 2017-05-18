Голова МЗС Німеччини попросив США вплинути на Туреччину

Подальше співробітництво спецслужб Німеччини та Сполучених Штатів Америки є вкрай необхідним для безпеки обох країн. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) на зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у Вашингтоні ввечері у середу, 17 травня, як повідомляє DW.

Після скандалу навколо можливого прослуховування спецслужбами США телефону канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) "зроблено дуже багато" для відновлення довіри двох держав у цій сфері, наголосив Ґабріель.

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У 2013 році німецькі ЗМІ повідомили, що Агентство національної безпеки США (АНБ) прослуховувало телефон Меркель з 2002 до 2013 роки. Однак у червні 2015 року розслідування у цій справі припинили через відсутність достатніх доказів.

Глава МЗС ФРН також попросив Тіллерсона вплинути на партнера Вашингтона і Берліна по НАТО Туреччину, яка 15 травня заборонила групі депутатів німецького Бундестагу відвідати німецьких військовослужбовців, дислокованих на турецькій військово-повітряній базі Інджирлік.

"Думаю, американці скористаються наявними у них можливостями, щоб поговорити з турецькою стороною про те, що нам необхідні інші взаємини, ніж ті, що є зараз", - зауважив Габріель.

Нагадаємо, візит керівництва комітету бундестагу з оборони на базу Інджирлік був запланований на 16 травня. Тут несуть службу близько 260 солдатів і офіцерів ФРН, які беруть участь в операціях західної коаліції на чолі зі США проти терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії і Іраку.