Голова МЗС Німеччини попросив США вплинути на Туреччину
Глава МЗС ФРН Ґабріель попросив держсекретаря США Тіллерсона вплинути на Анкару, яка заборонила депутатам Бундестагу відвідати базу Інджирлік. Також він наголосив на відновленні довіри між спецслужбами ФРН і США.
Подальше співробітництво спецслужб Німеччини та Сполучених Штатів Америки є вкрай необхідним для безпеки обох країн. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) на зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у Вашингтоні ввечері у середу, 17 травня, як повідомляє DW.
Після скандалу навколо можливого прослуховування спецслужбами США телефону канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) "зроблено дуже багато" для відновлення довіри двох держав у цій сфері, наголосив Ґабріель.
Читайте такожЕрдоган заявив, що перемога Трампа на виборах стала "новою надією" для Близького Сходу
У 2013 році німецькі ЗМІ повідомили, що Агентство національної безпеки США (АНБ) прослуховувало телефон Меркель з 2002 до 2013 роки. Однак у червні 2015 року розслідування у цій справі припинили через відсутність достатніх доказів.
Глава МЗС ФРН також попросив Тіллерсона вплинути на партнера Вашингтона і Берліна по НАТО Туреччину, яка 15 травня заборонила групі депутатів німецького Бундестагу відвідати німецьких військовослужбовців, дислокованих на турецькій військово-повітряній базі Інджирлік.
"Думаю, американці скористаються наявними у них можливостями, щоб поговорити з турецькою стороною про те, що нам необхідні інші взаємини, ніж ті, що є зараз", - зауважив Габріель.
Нагадаємо, візит керівництва комітету бундестагу з оборони на базу Інджирлік був запланований на 16 травня. Тут несуть службу близько 260 солдатів і офіцерів ФРН, які беруть участь в операціях західної коаліції на чолі зі США проти терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії і Іраку.