В Ірландії поліція затримала двох підозрюваних у справі терактів в Лондоні

Ірландська поліція заарештувала двох осіб у вівторок у зв'язку з розслідуванням теракту у Лондоні, який стався 3 червня. Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Ірландії Енда Кенні заявив у понеділок, що один з трьох лондонських терористів, 30-річний Рашид Редуан, жив в Ірландії протягом деякого часу, але не привертав увагу поліції.

Читайте такожПоліція відпустила всіх затриманих у справі про теракт в Лондоні

Ірландська поліція заявила, що заарештувала двох чоловіків приблизно 30 років. Перший із затриманих був звільнений без пред'явлення звинувачень. Другого допитують у Вексфорді, на південному сході Ірландії.

Місцеві ЗМІ повідомили, що обидва чоловіки підозрюються у використанні документів, пов'язаних з Редуаном, який називав себе марокканцем і лівійцем.

Міністр юстиції Ірландії Френсіс Фіцджеральд сказав, що поліцейські сили країни перебувають у безпосередньому контакті з британськими спецслужбами з приводу розслідування лондонського теракту.