Лондонська поліція встановила особи трьох терористів

Лондонська поліція у понеділок, 5 червня, повідомила, що встановила особи трьох нападників, які наїхали фургоном на перехожих в центрі британської столиці, а згодом атакували людей ножами.

Їхні імена оприлюднять "як тільки це буде можливо в умовах поліцейської операції", цитує агенція dpa керівницю правоохоронців Крессіду Дік, яка наголосила на нагальній необхідності встановити можливих пособників терористів, передає DW.com.

В інтерв'ю радіостанції BBC Radio вона також зазначила, що останні напади у Великобританії, включно із терактом у Лондоні, не керувалися з-за кордону. "В усіх останніх атаках, думаю, центр контролю був усередині країни", - наводить її слова агенція Reuters. Вона додала утім, що поліція постійно відстежує можливе режисирування нападів зовнішніми силами.

Контртерористичні підрозділи також провели обшуки у двох помешканнях у лондонських районах Ньюем та Баркінг і затримали "кілька" людей в рамках розслідування теракту. Напередодні стало відомо про сім затриманих жінок та п'ятьох чоловіків віком від 19 до 60 років. Одного з них, 55-річного чоловіка, згодом відпустили.

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Як повідомляв УНІАН, увечері в суботу, 3 червня, в центрі Лондона фургон, що рухався на високій швидкості, виїхав на тротуар і збив кількох пішоходів. Фургон після цього проїхав по Лондонському мосту і зупинився неподалік від розташованого поруч з мостом ринку Боро-маркет. Чоловіки, які вискочили з нього, напали з ножами на перехожих.

Всього, за офіційними даними, загинуло як мінімум семеро осіб, десятки дістали поранення. Серед загиблих – двоє іноземців, громадяни Франції й Канади. Серед поранених- четверо співробітників поліції.

Поліція повідомила, що нападників було троє, всіх їх вбили поліцейські, які прибули на місце події.

«Вісім озброєних поліцейських, за словами начальника контртерористичного підрозділу Скотленд-ярда Марка Роулі, зробили 50 пострілів по нападниках, на яких були надіті муляжі поясів смертників», - йдеться в повідомленні.

Раніше британська поліція заявила, що встановила особи нападників, проте поки що не стала розголошувати їх імена. Також повідомлялося, що 12 осіб було заарештовано в ході слідства.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт.