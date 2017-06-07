У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа може пройти без заяви для преси

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа може відбутися в Гамбурзі на саміті країн «великої двадцятки», проте точна дата поки не узгоджена. При цьому переговори пройдуть без традиційної заяви для представників ЗМІ. Про це розповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передають "Известия".

6 червня посол США в Росії Джон Теффт повідомив, що домовленості про зустрічі глав Росії і США на саміті в Німеччині немає. Однак Пєсков, відповідаючи на питання про дату і місце переговорів Володимира Путіна та Дональда Трампа, пояснив, що ймовірність такої зустрічі все-таки є.

"В Гамбурзі — так, може, але дати немає", - сказав він.

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При цьому Пєсков підкреслив, що поки передбачено тільки розмову двох лідерів. Заяви для преси за підсумками переговорів робити не планується.

"Тільки зустріч", - пояснив він, відповідаючи на відповідне питання.

Як відомо, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив у вівторок, що президент Дональд Трамп попросив його відновити відносини Штатів з Росією і не допустити політичної нестабільності в зв'язку з розслідуванням можливих зв'язків передвиборного штабу Трампа з росіянами.