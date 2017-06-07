Ердоган заступився за Катар і назвав безглуздими спроби ізолювати цю країну

Туреччина вважає неправильними рішення низки арабських держав про розрив дипломатичних відносин з Катаром, заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з главами зарубіжних дипмісій в штаб-квартирі правлячої Партії справедливості і розвитку в Анкарі, передає Анадолу.

Читайте такожДев'ята країна заявила про розрив дипломатичних відносин з Катаром"Напруженість навколо Катару має місце в період, коли ми найбільше потребуємо солідарності і співпраці, і не принесе користі жодній державі регіону", - сказав турецький президент.

Він зазначив, що на тлі вже наявних проблем в регіоні назрівають нові, і "найкращим шляхом для врегулювання проблем є взаємний діалог". "У зв'язку з цим, ми вітаємо конструктивну і холоднокровну позицію Дохи", - зазначив він.

"Спроби ізолювати Катар, який проводить ефективну боротьбу з тероризмом, не внесуть вклад в рішення проблем. Туреччина продовжить розвивати відносини з усіма дружніми країнами, які надали їй підтримку в період запобігання спробі військового перевороту 15 липня 2016 року, в тому числі і з Катаром", - додав Ердоган.

Анкара докладає і продовжить докладати зусиль для вирішення кризи навколо Катару, сказав президент Туреччини.

Ердоган підкреслив, що звинувачення, висунуті проти Катару, занадто серйозні. "Сподіваюся, що найближчим часом напруженість спаде, а обмеження щодо Дохи будуть зняті. Країни регіону повинні направити енергію на те, щоб усунути справжню причину розбіжностей. Ми повинні разом звести нанівець плани сил, що прагнуть ескалації протистояння в регіоні. Проблеми в таких країнах, як Сирія, Ірак, Ємен і Лівія мають бути зняті ", - додав турецький президент.