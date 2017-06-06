Катар заплатив терористам $1 мільярд за викрадених членів королівської сім'ї

Катар заплатив терористам мільярд доларів як викуп за членів королівської сім'ї, які були викрадені під час полювання в Іраку, повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, Доха витратила гроші на операцію, яка забезпечила звільнення 26 осіб, захоплених на полюванні на півдні Іраку, і близько 50 бійців, захоплених джихадистами в Сирії. Видання зазначає, що кошти були перераховані угрупованням, пов'язаним з Аль-Каїдою, а також службам безпеки Ірану.

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Як повідомляв УНІАН, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Саудівська Аравія, Ємен і Єгипет розірвали дипломатичні відносини з Катаром, офіційна Доха звинуватила ці країни в порушенні суверенітету і фабрикації "безпідставних звинувачень".

Формальним приводом для такого кроку називають підтримку Катаром терористів, зокрема "Ісламської держави" (ІД) і "Аль-Каїди". Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії також звинувачує Доху в "підтримці терористичних організацій в Ємені".