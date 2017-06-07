США завдали удару по позиціях ІД з кораблів у Середземномор'ї

США завдали серію ударів по цілям терористичного угруповання "Ісламська держава" з кораблів у східному Середземномор'ї. Про це повідомила прес-служба ВМС США.

"Шостого червня ударна група на чолі з авіаносцем "Джордж Буш" відновила удари в рамках операції "Непохитна рішучість" зі східного Середземномор'я", - йдеться в повідомленні.

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Група увійшла в Середземне море 5 червня після "здійснення операцій у підтримку "Непохитної рішучості" та для забезпечення безпеки на морі в складі 5-го флоту ВМС США".

Як повідомляв УНІАН, в Сирії почалася операція по звільненню Ракки від бойовиків ІД.