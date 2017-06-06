У Сирії розпочалася операція зі звільнення Ракки від бойовиків ІД

Союз арабських та курдських підрозділів "Демократичні сили Сирії" (SDF), який за підтримки коаліції під проводом США веде операцію зі звільнення Ракки від бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІД), заявив про початок нової фази наступу на місто, передає Deutsche Welle.

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У телефонному інтерв'ю агенції Reuters представник SDF Талал Сіло зазначив, що "операція зі звільнення Ракки розпочалася напередодні", наступ ведуть з трьох напрямків: півночі, сходу та заходу.

У SDF очікують, що битва за Ракку буде "жорстокою, адже ІД боротиметься за свою так звану столицю до останньої краплі крові".

Розпочата фаза звільнення міста від ІД - не перша. Метою початкового етапу називали взяття під контроль територій на північ від Ракки, наступної - територій на захід від міста. Ракка є де-факто столицею ісламістів у Сирії.

Раніше УНІАН повідомляв, що американські військові почали постачання легкого озброєння сирійським курдам, які будуть брати участь у штурмі міста Ракка, що знаходиться в руках бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава".