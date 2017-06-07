Франція закликала Катар відповісти на звинувачення країн Перської затоки
Франція закликала "всі сторони знову возз'єднатися і домогтися того, щоб на усі питання було знайдено відповіді".
Катар повинен надати чіткі відповіді на обвинувачення країн Перської затоки щодо підтримки країною тероризму. Про це заявив речник французького уряду Крістоф Кастанер, передає Європейська правда з посиланням на Reuters.
"Катар повинен бути повністю прозорим та чітко відповісти на питання, які були задані його сусідами. Це те, про що просить Франція", - заявив журналістам речник французького уряду, відповідаючи на запитання, чи поділяє Париж звинувачення Саудівської Аравії щодо Катару.
Читайте такожДесята держава оголосила про розрив дипломатичних відносин з Катаром
"Мова не йде про те, щоб стати на чийсь бік. Ми є країною, яка дружить з цими державами, і з якими наша співпраця є історичною і глибокою, тому ми закликаємо всі сторони знову возз'єднатися і домогтися того, щоб на усі питання було знайдено відповіді", - додав Кастанер.
Нагадаємо, 10 країн, серед яких найближчі сусіди Катару, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.
Сенегал заявив про відкликання свого посла з Катару і солідарність з Саудівською Аравією в кризі.
Йорданія прийняла рішення знизити рівень свого дипломатичного представництва в Катарі, а також відкликала ліцензію у катарського телеканалу Al Jazeera, який вже заблокований в ОАЕ і Саудівській Аравії.
Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави". Катар усі обвинувачення заперечує.