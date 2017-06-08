В Андаманському морі знайшли уламки і тіла пасажирів зниклого над М'янмою літака

Тіла пасажирів і уламки військово-транспортного літака Y-8 збройних сил М'янми виявлені в Андаманському морі на захід від міста Лаунг Лоун.

Про це повідомив офіційний представник Збройних сил країни, передає Associated Press.

За інформацією військового відомства М'янми, в ході пошуково-рятувальної операції в морі були знайдені два рятувальних жилета, а також три тіла та шина, яка, імовірно, була частиною шасі літака.

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Тіла, за інформацією військових, належали чоловікові, жінці й дитині. Даних про виживших поки не надходило.

Як зазначає Associated Press, на борту перебували 106 пасажирів, переважно члени родин військовослужбовців. Екіпаж літака складався з 14 осіб.

В районі пошуково-рятувальної операції знаходяться кілька кораблів ВМС республіки, уточнюється в повідомленні. Також 5 літаків та три гелікоптери ведуть пошуки з повітря.

У військовому відомстві зазначили, що даний літак Y-8 вони отримали в березні минулого року, з тих пір його наліт склав 809 годин.

Нагадаємо, літак вилетів у середу вдень з міста Мьєй, розташованого в регіоні Танінтайї на півдні країни, в Янгон. Зв'язок було втрачено близько 1:35 дня (7:05 за Гринвічем), коли літак знаходився в 20 милях на захід від міста Давого.