Літак із 116 людьми на борту зник із радарів у Мьянмі - ЗМІ
14:33, 07 червня 2017Світ
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На борту перебувало 105 пасажирів та 11 осіб екіпажу.
Повідомляється, що зв'язок із літаком зник раптово / airlive.net
У М'янмі військовий літак зник із радарів. Про це повідомляє портал AirLive.
На борту знаходяться 116 осіб, з яких 105 – пасажири, ще 11 – екіпаж. Інформацію підтвердили глава армії країни і в аеропорту.
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«Зв'язок був втрачений раптово близько 1:35 вечора (7:05 за Гринвічем), коли знаходився в 20 милях на захід від міста Давого», - сказав головнокомандувач офісу, додавши, що пошук і порятунок триває.
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