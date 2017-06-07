Літак із 116 людьми на борту зник із радарів у Мьянмі - ЗМІ

У М'янмі військовий літак зник із радарів. Про це повідомляє портал AirLive.

На борту знаходяться 116 осіб, з яких 105 – пасажири, ще 11 – екіпаж. Інформацію підтвердили глава армії країни і в аеропорту.

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«Зв'язок був втрачений раптово близько 1:35 вечора (7:05 за Гринвічем), коли знаходився в 20 милях на захід від міста Давого», - сказав головнокомандувач офісу, додавши, що пошук і порятунок триває.