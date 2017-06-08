У Росії очікують зміни курсу Євросоюзу щодо Москви

У Євросоюзі «дозріває ситуація» для зміни курсу ЄС щодо Росії. Про це заявив в інтерв'ю газеті «Известия» російський постпред при ЄС Володимир Чижов.

"Ближче до кінця місяця можна очікувати чергового обговорення одного з трьох пакетів антиросійських односторонніх рестриктивних заходів у відповідь (термін більш коректний, ніж «санкції»), дія якого закінчується 31 липня — це так звані секторальні, або економічні, заходи.. Ситуація дозріває для зміни курсу ЄС щодо Росії в цілому і по даному питанню зокрема. Цьому є чимало свідчень", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, у Кремлі назвали "незаконним" продовження санкцій ЄС за анексію Криму.

6 червня посли країн Європейського Союзу погодилися продовжити санкції, запроваджені через анексію Криму Росією. «Посли ЄС домовилися направити Раді рішення продовжити заходи, введені у відповідь на анексію Криму і Севастополя, ще на один рік, до 23 червня 2018 року», - повідомили в Раді ЄС. Рішення може бути ухвалено Радою Євросоюзу 19 червня.