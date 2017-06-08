Бари в США приготувалися до ажіотажу на виступ Комі про "російське втручання"

Власники барів від Західного до Східного узбережжя США в четвер включили в меню коктейль "імпічмент" та інші політично гострі страви в передчутті ажіотажного інтересу відвідувачів до прямої трансляції виступу екс-директора ФБР Джеймса Комі в Сенаті про пошуки "російського сліду" на виборах в Америці.

Про це повідомляє Reuters.

У ранкову годину-пік ті, хто стежать за політикою, відкладуть справи і поспішать в закусочні і ресторани, щоб спостерігати за подією, яку називають "Вашингтонським Супер Кубком" за аналогією зі щорічним фінальним матчем за звання чемпіона Національної футбольної ліги США, який привертає величезну кількість глядачів.

Комі, який очолював розслідування втручання Росії у вибори-2016 і звільнений президентом США Дональдом Трампом у травні, повинен дати свідчення у сенатському Комітеті з питань розвідки о 10 ранку за місцевим часом (17.00 за Києвом).

У попередньому тексті свідчень, оприлюдненому в середу, Комі повідомив, що Трамп в особистій бесіді просив його відмовитися від розслідування стосовно колишнього радника Білого дому з нацбезпеки Майкла Флінна в ході розслідування підозр про втручання Кремля у вибори і причетность до хакерських атак.

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Ситуація вилилася в політичну драму, ставки в якій настільки високі, що вона привернула загальний інтерес, частіше властивий великим спортивним подіям або врученням нагород.

Вашингтонська закусочна Shaw's Tavern запропонує комплексний сніданок "ФБР" - грінки, бекон і морозиво, обіцяючи відкритися за півгодини до початку виступу Комі, як і ще ряд барів міста.

Місцевий Union Pub планує давати відвідувачам безкоштовні напої кожен раз, коли Трамп буде постити твіт з коментарями на тему показань Комі.

Деякі бари Сан-Франциско, де час відстає від вашингтонського на три години, планують відкритися вже о 6 ранку, щоб відвідувачі встигли зібратися до початку слухань у Сенаті.