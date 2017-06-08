Безпілотник атакував сили коаліції у Сирії і був збитий

Безпілотник сил, що підтримують уряд Сирії, був збитий після спроби атакувати сили міжнародної коаліції на чолі з США, повідомив офіційний представник коаліції Райан Діллон, передає РБК.

"Безпілотник скинув боєприпаси, які ніяк не зачепили коаліцію. У безпілотника були ще боєприпаси, тому ми збили його", - розповів Діллон.

Читайте такожСША завдали удару по позиціях ІД з кораблів у Середземномор'ї

Діллон зазначив, що сили коаліції вже в третій раз завдали удару по силам, які підтримують режим Асада в Сирії, у відповідь на «загрозу для коаліції».

Разом з тим він додав, що коаліція США не прагне боротися з урядовим режимом в Сирії або силами, які цей режим підтримують.

«Тим не менше ми як і раніше готові захищати себе від будь-якої загрози», — підкреслив він.