Безпілотник атакував сили коаліції у Сирії і був збитий
Безпілотник скинув боєприпаси, які ніяк не зачепили коаліцію.
Безпілотник сил, що підтримують уряд Сирії, був збитий після спроби атакувати сили міжнародної коаліції на чолі з США, повідомив офіційний представник коаліції Райан Діллон, передає РБК.
"Безпілотник скинув боєприпаси, які ніяк не зачепили коаліцію. У безпілотника були ще боєприпаси, тому ми збили його", - розповів Діллон.
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Діллон зазначив, що сили коаліції вже в третій раз завдали удару по силам, які підтримують режим Асада в Сирії, у відповідь на «загрозу для коаліції».
Разом з тим він додав, що коаліція США не прагне боротися з урядовим режимом в Сирії або силами, які цей режим підтримують.
«Тим не менше ми як і раніше готові захищати себе від будь-якої загрози», — підкреслив він.