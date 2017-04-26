Ердоган: бої у Сирії триватимуть, поки при владі буде Асад

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що бойові дії у Сирії не закінчаться, допоки при владі буде президент Башар Асад.

«Сирія має бути звільнена від Асада, тоді й буде знайдене рішення», – заявив Ердоган 25 квітня в інтерв’ю Reuters, передає Радіо Свобода.

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«Асад вбив сотні тисяч людей. Я маю у своїй країні 3 мільйони біженців, 1,5 мільйони біженців наразі перебувають у Лівані, близько мільйона – у Йорданії. Ці люди залишили свою батьківщину», – зазначив він.

«Ми не можемо більше говорити про домовленості з Асадом, інакше наші зусилля будуть марними», – наголосив Реджеп Таїп Ердоган.

За його словами, президент Росії Володимир Путін, який підтримує сирійського президента з 2015 року, сказав йому, що він «не адвокат Асада».

Нагадаємо, Росія й Іран є найближчими союзниками Асада, їхні війська допомагають сирійським силам у боротьбі не тільки з угрупованням «Ісламська держава», але й з поміркованими опозиційними групами.

Туреччина і міжнародна коаліція під проводом США головним чином підтримують так звану «Вільну сирійську армію». Але Анкара також воює проти курдських бійців, що борються як проти режиму аль-Асада, так і проти бойовиків «Ісламської держави».