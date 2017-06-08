Білий дім заявив про відсутність планів зняти санкції з Росії

США поки не планують знімати санкції з Росії. Про це заявила заступник офіційного представника Білого дому Сара Сандерс, передає Associated Press.

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За її словами, адміністрація президента залишається прихильною до існуючої санкційної політики щодо Росії і буде зберігати санкції, поки «Москва повністю не виконає зобов'язання для вирішення кризи на Україні».

«Ми вважаємо, що існуючий санкційний режим — найкращий інструмент для примушення Росії до виконання зобов'язань», — сказала Сандерс.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС погодили продовження на рік санкцій проти Криму.