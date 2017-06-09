Комі під час слухань щонайменше п'ять разів назвав Трампа брехуном

В одному із комітетів Сенату США відбулися слухання, під час яких екс-глава ФБР Джеймс Комі розповів про характер і деталі його відносин із президентом Дональдом Трампом. Про це інформує CNN.

Протягом першої години свідчень він примудрився назвати президента США брехуном двічі. І навіть у вітальному слові Комі лунали звинувачення на адресу Трампа, так він заперечив слова глави Білого дому про те, що постать Комі була непопулярною серед працівників ФБР, а також заяву про те, що Бюро було неорганізованим і хаотичним.

"Це була брехня", - відрізав Комі.

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Також Комі пояснив, чому документував свої розмови із Трампом і знову заявив про брехню. Мовляв, Трамп міг збрехати про суть їх розмов.

На другій годині слухань Комі ще тричі назвав Трампа брехуном під час відповідей на запитання.

Нагадаємо, що раніше колишній директор ФБР Джеймс Комі заявив, що вважає, що під час обіду у січні з президентом Дональда Трампом, той "хотів отримати щось" в обмін на дозвіл Флінну залишитися на посаді директора ФБР.