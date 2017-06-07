Комі заявив про намагання Трампа вплинути на розслідування зв'язків Флінна з РФ

Колишній директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі заявив, що президент США Дональд Трамп казав йому припинити розслідування можливих зв'язків президентського радника Майкла Флінна із Кремлем. Про це Комі повідомив у середу, 7 червня, у письмовій заяві напередодні слухань у Сенаті США, як повідомляє DW.

"Я сподіваюся, що ви знаєте, як дати цьому спокій, як дати спокій Флінну. Він хороший хлопець", - зацитував Комі слова Трампа, сказані під час зустрічі в Овальному кабінеті 14 лютого. Як пише колишній директор ФБР, він сприйняв слова президента як прохання припинити розслідування щодо хибних заяв Флінна про зв'язки з російським послом у грудні минулого року.

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У ході зустрічі 27 січня в Зеленій кімнаті Білого дому Трамп почав обговорювати з Комі його роботу на посаді голови ФБР. Коли Комі наполіг на своїй незаангажованості та незалежності, Трамп сказав йому "Мені потрібна лояльність. Я розраховую на лояльність". "Я не рухався, не говорив і не змінював свого виразу обличчя жодним чином упродовж паузи, яка настала після цих слів", - додав Комі.

Як повідомлялося, Трамп звільнив Комі з посади директора ФБР, мотивувавши це спершу рекомендаціями мін'юсту США, а згодом - власним рішенням і незадовільним рівнем роботи Комі. Критики Трампа підозрюють, що таким чином він намагався вчинити тиск на розслідування ФБР щодо ролі Росії у виборах президента США.