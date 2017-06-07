Комі заявив про намагання Трампа вплинути на розслідування зв'язків Флінна з РФ
Звільнений Дональдом Трампом екс-директор ФБР Джеймс Комі заявив, що президент США просив його "дати спокій" своєму раднику Майклу Флінну і припинити розслідування його можливих зв'язків із Кремлем.
Колишній директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі заявив, що президент США Дональд Трамп казав йому припинити розслідування можливих зв'язків президентського радника Майкла Флінна із Кремлем. Про це Комі повідомив у середу, 7 червня, у письмовій заяві напередодні слухань у Сенаті США, як повідомляє DW.
"Я сподіваюся, що ви знаєте, як дати цьому спокій, як дати спокій Флінну. Він хороший хлопець", - зацитував Комі слова Трампа, сказані під час зустрічі в Овальному кабінеті 14 лютого. Як пише колишній директор ФБР, він сприйняв слова президента як прохання припинити розслідування щодо хибних заяв Флінна про зв'язки з російським послом у грудні минулого року.
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У ході зустрічі 27 січня в Зеленій кімнаті Білого дому Трамп почав обговорювати з Комі його роботу на посаді голови ФБР. Коли Комі наполіг на своїй незаангажованості та незалежності, Трамп сказав йому "Мені потрібна лояльність. Я розраховую на лояльність". "Я не рухався, не говорив і не змінював свого виразу обличчя жодним чином упродовж паузи, яка настала після цих слів", - додав Комі.
Як повідомлялося, Трамп звільнив Комі з посади директора ФБР, мотивувавши це спершу рекомендаціями мін'юсту США, а згодом - власним рішенням і незадовільним рівнем роботи Комі. Критики Трампа підозрюють, що таким чином він намагався вчинити тиск на розслідування ФБР щодо ролі Росії у виборах президента США.