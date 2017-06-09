Чотири країни внесли в терористичні списки пов'язаних із Катаром людей - ЗМІ

Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бахрейн та Єгипет оголосили про внесення до терористичні списки 59 осіб і 12 організацій, які пов'язані з Катаром. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

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У заяві чотирьох арабських країн кажуть, що у них є дані про зв'язок зазначених осіб і організацій «з політикою подвійних стандартів Катару, яка, з одного боку, декларує боротьбу з тероризмом, а з іншого, — фінансування, підтримку та приховування різних терористичних організацій».

Відзначається, що списки будуть оновлюватися.

Раніше повідомлялося, що ОАЕ закрили повітряний простір для всіх літаків, що летять в Катар або з цієї країни