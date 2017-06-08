Арабські країни підготують список вимог для відновлення відносин з Катаром - ЗМІ

Провідні арабські держави складають список вимог, які повинен виконати Катар для відновлення дипломатичних і економічних відносин.

Про це The Wall Street Journal розповіли арабські і американські чиновники, які беруть участь в обговоренні даного питання, передає РБК.

Читайте такожТрамп хоче допомогти Катару у вирішенні міжнародної кризи

За інформацією співрозмовників видання, одна з вимог стосується кроків, спрямованих на значне скорочення обсягів мовлення телеканалу Al Jazeera. Також Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Єгипет і їх союзники домагаються гарантій того, що уряд Катару припинить своє можливе фінансування екстремістських груп на Близькому Сході і розірве відносини з політичним керівництвом "Братів мусульман".

За словами співрозмовників газети, зараз офіційний список вимог узагальнюється, завершити над ним роботу планується в найближчі дні.

Посол Катару у Вашингтоні Мешаль бін Хамад Аль Тані заявив у середу, що його уряд досі не знає деталей, які лягли в основу прийняття арабськими країнами рішень про розірвання відносини. Він підкреслив, що Доха відкрита для спроб адміністрації Трампа стати посередником у вирішенні конфлікту.

"До цих пір ніяких вимог не було", - сказав Аль Тані. "Ми працюємо над деескалацією", - додав він.

Нагадаємо, 10 країн, серед яких найближчі сусіди Катару - Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розірвали дипломатичні відносини з Катаром.

Сенегал заявив про відкликання свого посла з Катару і солідарність із Саудівською Аравією в кризі.

Йорданія прийняла рішення знизити рівень свого дипломатичного представництва в Катарі, а також відкликала ліцензію у катарського телеканалу Al Jazeera, який вже заблокований в ОАЕ і Саудівській Аравії.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару в підтримці терористичної діяльності, у тому числі "Аль-Каїди" і "Ісламської держави". Катар всі звинувачення заперечує.