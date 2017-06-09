У Москві онука Хрущова загинула під колесами електрички

Внучка і прийомна дочка Микити Хрущова Юлія потрапила під електричку в Москві і загинула. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Інцидент стався на станції "Сонячна" Київського напрямку МЖД. За словами джерела, 77-річну Юлію Хрущову збив потяг Внуково — Москва.

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У прес-службі управління МВС РФ на транспорті по ЦФО підтвердили факт смерті жінки 1940 року народження, не уточнивши подробиць. У довідковій службі столичної швидкої допомоги підтвердили смерть жінки з таким ім'ям і віком. "Юлія Леонідівна Хрущова у віці 77 років сьогодні померла", - повідомив співрозмовник агентства.

Юлія Хрущова народилася в 1940 році в родині Леоніда Хрущова, сина-майбутнього першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. У 1943 році Леонід Хрущов, який був льотчиком-винищувачем, не повернувся з бойового завдання. Після цього його батько удочерив дівчинку.

Раніше повідомлялося, що на 88-му році життя в Москві померла журналістка, дочка колишнього радянського лідера Микити Хрущова Рада Аджубей.