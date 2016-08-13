У Москві померла дочка Хрущова

На 88-му році життя в Москві померла журналістка, дочка колишнього радянського лідера Микити Хрущова Рада Аджубей, повідомляє радіостанція Ехо Москви з посиланням на її сина.

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"Родичі Аджубей повідомили радіостанції, що прощання пройде у вузькому колі близьких людей. Про час і місце похорону інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Рада Аджубей народилася в Києві 1929 року, вона була старшою дочкою Хрущова. Закінчивши МДУ, працювала журналістом в радянській і російській пресі. Майже 50 років Рада Аджубей пропрацювала в журналі "Наука та життя". Її чоловік Олексій Аджубей був головним редактором газети "Известия".