Ердоган відправляє турецькі війська в Катар

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган схвалив розміщення турецьких військ на базі в Катарі.

Про це повідомляє агентство Анадолу з посиланням на прес-центр глави Турецької держави.

"Ердоган напередодні схвалив законопроект, що дозволяє розмістити турецьких військовослужбовців на базі в Катарі і співробітництво з навчання жандармерії цієї країни, - йдеться в повідомленні.

Читайте такожТрамп хоче допомогти Катару у вирішенні міжнародної кризи

Глава МЗС Катару Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тані раніше заявив про те, що на території країни будуть розміщені турецькі війська.

Раніше Єгипет, Саудівська Аравія, Бахрейн, ОАЕ і Ємен розірвали дипломатичні відносини з Катаром, який звинуватили у зв'язках з терористичними організаціями.

Саудівська Аравія, ОАЕ і Бахрейн закрили свій повітряний простір для Катару і зажадали, щоб катарські дипломати покинули територію зазначених країн протягом 48 годин.

До дипломатичних заходів проти Катару приєдналися Мальдівські острови і уряд Тобрука в Лівії.

Як повідомляв УНІАН, 10 країн, серед яких найближчі сусіди Катару - Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розірвали дипломатичні відносини з Катаром. Сенегал заявив про відкликання свого посла з Катару і солідарність з Саудівською Аравією в кризі. Йорданія прийняла рішення знизити рівень свого дипломатичного представництва в Катарі, а також відкликала ліцензію у катарського телеканалу Al Jazeera, який вже заблокований в ОАЕ і Саудівській Аравії. Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару в підтримці терористичної діяльності, у тому числі "Аль-Каїди" і "Ісламської держави". Катар всі звинувачення заперечує.