"Я хочу змін": Навальний закликав росіян 12 червня вийти на мітинги проти корупції

Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав жителів РФ 12 червня вийти на мітинги проти корупції в країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в листі Навального до своїх прихильників.

Він нагадав, що 26 березня «тисячі людей у 84 містах Росії вийшли на вулиці і почали вимагати розслідування корупційних схем, у яких замішаний Дмитро Медведєв. У сучасній демократичній державі цього було б достатньо, щоб прем'єр-міністр залишив свій пост і став фігурантом кримінального розслідування».

«Ніхто не проводив розслідувань. Ніхто не порушував питання про відставку. Ніхто навіть нічого не пояснив. Це означає, що вони продовжують робити вигляд, ніби нас немає. А якщо ми є, то вони нас не чують. А якщо чують - то не хочуть реагувати, тому що в Росії ще є що вкрасти, і їм не можна втрачати часу», - заявив Навальний.

На його думку, доки росіяни мовчатимуть і сидітимуть по домівках, «вони будуть нас ігнорувати і все залишиться, як і раніше».

«Я хочу змін. Я хочу жити в сучасній демократичній державі. Я хочу зробити так, щоб наші податки перетворювалися в дороги, школи і лікарні, а не в яхти, палаци і виноградники», - наголосив Навальний.

«Якщо ви згодні зі мною, 12 червня, в День Росії, виходьте на вулиці в своєму місті й покажіть, що ви є. Ми маємо зробити так, щоб нас помітили і почули», - закликав він. За словами опозиціонера, в акції беруть участь понад 160 міст по всій Росії.

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У свою чергу мерія Москви погодила проведення 12 червня ходи і мітингу проти корупції, організованих прихильниками Навального. Хода пройде проспектом Сахарова і розпочнеться о 14.30 за київським часом біля будинку № 38 по вулиці Маші Пориваєвої. О 15.00 біля будинку № 9 на проспекті Сахарова розпочнеться мітинг.

Як повідомляв УНІАН, антикорупційні мітинги відбулися 26 березня по всій Росії. За даними ЗМІ, мітинги і пікети відбулися у 82 містах. За неофіційними даними, на акцію в Москві вийшли до 30 тис. осіб, за даними поліції - 8 тис., у Санкт-Петербурзі - від 5 до 10 тисяч.

Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду РФ Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

У Москві на акції проти корупції було затримано більш як тисячу осіб.

2 березня Навальний обнародував фільм про те, що Медведєв створив одну з найбільших корупційних схем у РФ, засновану на некомерційних фондах. Представники створеного Навальним Фонду боротьби з корупцією стверджують, що знайшли все резиденції Медведєва в Росії й за кордоном, виявили його яхти.

«Ми знайшли, описали і документально довели існування мережі благодійних та некомерційних фондів, організованих довіреними особами та родичами Медведєва. Слово «благодійних» не має бентежити: одержувачами «допомоги» тут є лише Медведєв і його сім'я. Вони використовують фонди для того, щоб отримувати на них «пожертвування» (читай: хабара) від олігархів і банків під держконтролем і витрачати кошти на придбання палаців, яхт і виноградників у Росії і за кордоном», - йдеться в матеріалі за підсумками розслідування.

В цілому, за даними авторів розслідування, Медведєв отримав хабарів на суму понад 70 млрд рублів (понад 1 млрд доларів).

Раніше Навальний оголосив про початок своєї президентської кампанії.