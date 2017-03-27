"Я не Дімон!": соцмережі відреагували на затримання під час мітингів у РФ

14:16, 27 березня 2017
Світ
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26 березня в РФ пройшли масові акції протесту. Соцмережі вже на них відреагували.

Затримання під час акції протесту в РФ / REUTERS

У соцмережах обговорюють масові акції протесту проти корупції в Росії, які пройшли 26 березня. Особливу увагу користувачі приділяють тому, що на мітингах було багато школярів та студентів.

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Як повідомляв УНІАН, антикорупційні мітинги пройшли 26 березня по всій Росії. Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

У Москві на акції проти корупції було затримано понад 500 осіб.

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Теги: #Росія#мітинги