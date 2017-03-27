"Я не Дімон!": соцмережі відреагували на затримання під час мітингів у РФ
26 березня в РФ пройшли масові акції протесту. Соцмережі вже на них відреагували.
У соцмережах обговорюють масові акції протесту проти корупції в Росії, які пройшли 26 березня. Особливу увагу користувачі приділяють тому, що на мітингах було багато школярів та студентів.
Заволав pic.twitter.com/LgE38t66Ko— Митрофан Абирвалг (@lolgamestream) March 26, 2017
Подивіться на цих малолітніх злочинців. "Слава Путіну" не кричать, в церквах Гундяєва не слухають, справедливості якийсь вимагають.Ганьба! pic.twitter.com/o0TEfryKnv— село Дураково (@willi_rusland) March 27, 2017
Скажіть, невже хлопчик неправий? pic.twitter.com/vUdro88bKr— Єхидні новини (@_U_R_I_c) March 27, 2017
Поліція позитиву вчить посміхатися сумну молодь pic.twitter.com/07771AIJea— Сталингулаг (@StalinGulag) March 26, 2017
Затриманий небезпечний екстреміст на велосипеді з качечкою! Над Медведом вже діти сміються. pic.twitter.com/PdzUZFGRjQ— Рустем Адагамов (@adagamov) March 26, 2017
Ось це вже так https://t.co/9CQdcWPN40pic.twitter.com/YPuwO0jETM— Олексій Венедиктов (@aavst) March 26, 2017
Понад 600 затриманих в Москві, в тому числі і школярі, і навіть бабуся! pic.twitter.com/RXWc4oyDp3— Лепра (@leprasorium) March 26, 2017
Як повідомляв УНІАН, антикорупційні мітинги пройшли 26 березня по всій Росії. Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.
У Москві на акції проти корупції було затримано понад 500 осіб.