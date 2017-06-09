У РФ студентам порадили не йти на мітинг проти корупції та розповіли про "непорушний курс Путіна"

Ректорат петербурзького Північно-Західного державного медичного університету імені В. І. Мечникова наполегливо рекомендує своїм студентам не брати участь в антикорупційних мітингах 12 червня, до яких закликав російський опозиціонер Олексій Навальний.

Ректорат СЗГМУ опублікував відповідну заяву на офіційному сайті вузу.

«За достовірною інформацією, у Вашому середовищі є прихильники опозиційного діяча Олексія Навального, який використовуючи труднощі сьогоднішнього дня планує вчинення низки провокацій на заходах, використовуючи невдоволення в студентському середовищі», – йдеться в тексті звернення.

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«Масові заворушення, порушення громадського порядку – це протиправні дії, які тягнуть за собою створення некерованої ситуації. Як ці дії можуть вплинути на Вас?! Чи не завдасть це шкоди Вашому майбутньому, реалізації Ваших цілей і становленню Вас як майбутніх фахівців?! Подумайте про те, якої шкоди може бути завдано престижу нашої країни, нашого міста, нашого вишу, в якому Ви отримуєте знання, вміння, навички!», – застерігає студентів ректорат.

У зверненні стверджується, що змінити життя в Росії можна «законним і демократичним шляхом» і «наполегливою роботою і навчанням».

Студентів закликають не піддаватися на провокації, не допускати заворушень, а також «виявити стійкість і розсудливість».

При цьому в ректораті підкреслили свою відданість нинішньому президенту Росії Володимиру Путіну, назвавши його політичний курс «непорушним».

«Офіційні (дозволені) заходи будуть проходити на різних майданчиках – їхня мета - підтримка непорушного курсу Президента Володимира Путіна на розвиток демократії в Росії, курсу на подолання технологічного відставання, курсу на розвиток соціального суспільства в нашій Вітчизні», – йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер Олексій Навальний у листі до своїх прихильників закликав жителів РФ 12 червня вийти на мітинги проти корупції в країні.

Він нагадав, що 26 березня «тисячі людей в 84 містах Росії вийшли на вулиці і вимагали розслідування корупційних схем, в яких замішаний Дмитро Медведєв. У сучасній демократичній державі цього було б достатньо, щоб прем'єр-міністр покинув свій пост і став фігурантом кримінальної розслідування».