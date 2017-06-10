Трамп готовий розповісти під присягою про своє спілкування із Комі
Трамп зазначив, що «на сто відсотків» готовий повідомити свою версію бесід із Комі під присягою.
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий під присягою розповісти про своє спілкування з екс-главою ФБР Джеймсом Комі, який 8 червня виступав на слуханнях в сенаті.
Про це він сказав на прес-конференції в рамках зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, яку транслює Білий дім.
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Трамп зазначив, що «на сто відсотків» готовий повідомити свою версію бесід з Комі під присягою.
Американський лідер додав, що не просив Комі припинити розслідування в відношенні екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна і присягнути йому на вірність.
Раніше Комі під присягою заявляв, що Трамп в спілкуванні з ним говорив і про необхідність припинити розслідування стосовно Флінна, і про присягу на вірність.