Трамп готовий розповісти під присягою про своє спілкування із Комі

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий під присягою розповісти про своє спілкування з екс-главою ФБР Джеймсом Комі, який 8 червня виступав на слуханнях в сенаті.

Про це він сказав на прес-конференції в рамках зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, яку транслює Білий дім.

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Трамп зазначив, що «на сто відсотків» готовий повідомити свою версію бесід з Комі під присягою.

Американський лідер додав, що не просив Комі припинити розслідування в відношенні екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна і присягнути йому на вірність.

Раніше Комі під присягою заявляв, що Трамп в спілкуванні з ним говорив і про необхідність припинити розслідування стосовно Флінна, і про присягу на вірність.