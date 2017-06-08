Екс-директор ФБР про розслідування щодо втручання Росії у вибори: Трамп просив про лояльність

Президент США Дональд Трамп вимагав від колишнього директора ФБР Джеймса Комі лояльності в розслідуванні щодо впливу російських хакерів на вибори і просив його згорнути хоча б частину розслідування бюро стосовно колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Читайте такожЕкс-директор ФБР звинуватив адміністрацію Трампа у поширенні брехні про ньогоВ підготовленій заяві, опублікованій на веб-сайті сенатського Комітету з розвідки, Комі заявив, що під час приватної вечері 27 січня Трамп сказав йому, що якщо той хоче залишатися на чолі ФБР, то повинен проявити "лояльність". Про це пише LATimes.

Коли Трамп попросив про "чесну лояльність", Комі відповів: "Це ви отримаєте". Пізніше він сказав, що, можливо, вони по-різному розуміли цю обіцянку.

Згідно зі свідченнями, Комі кілька разів сказав Трампу, що стосовно самого президента розслідування не ведеться.

Пізніше, через день після відставки радника з національної безпеки, Трамп натякнув Комі, що слід згорнути частину розслідування проти Майкла Флінна, оскільки той не зробив "нічого поганого" в переговорах з Росією.

Комі у свідченнях цитує Трампа: "Сподіваюся, ви розумієте, що потрібно дозволити йому (Флінну – УНІАН) піти".

Як повідомляв УНІАН раніше, колишній директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі стверджує, що Росія втрутилася в президентські вибори в США. Про це він заявив під час відкритих слухань комітету Сенату США з розвідки, який веде розслідування щодо втручання росії у вибори. У той же час він сподівається, що в результаті дій Росії співвідношення голосів не змінилось.

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн у своїй декларації приховав платежі, отримані в 2015 році від російських компаній, зокрема від телеканалу RT, "Лабораторії Касперського" і авіакомпанії "Волга-Дніпро".

Пізніше він вирішив не передавати витребувані документи комітету Сенату, що розслідує імовірне втручання Росії у президентські вибори в США.