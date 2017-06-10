Трамп закликав Катар припинити фінансування тероризму

Президент США Дональд Трамп звинуватив Катар у фінансуванні тероризму і заявив, що пора покласти цьому край.

Про це він сказав на прес-конференції після переговорів із президентом Румунії Клаусом Вернером Йоханнісом, яку транслює Білий дім.

«Ми повинні припинити фінансування тероризму. Я вирішив разом з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, нашими видатними генералами і військовими чиновниками, що настав час закликати Катар зупинити фінансування. Вони повинні зупинити це фінансування екстремістської ідеології», — підкреслив Трамп.

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Американський лідер закликав «припинити вчити людей вбивати інших людей, припинити заповнювати їх голови ненавистю і нетерпимістю».

«Я не буду називати інші країни. Ми не закінчили вирішувати цю проблему, але ми її вирішимо. У нас немає вибору», — додав він.

Раніше Трамп призначив Тіллерсона посередником у контактах між низкою арабських країн в Перській затоці і Катаром.