Трамп призначив Тіллерсона посередником від США в ситуації навколо Катару

Президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря країни Рекса Тіллерсона посередником у контактах між низкою арабських країн в Перській затоці і Катаром, повідомляє Associated Press.

Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту Хізер Науерт.

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«Президент запропонував держсекретареві Тиллерсону бути посередником країн Перської затоки. США віддають перевагу тому, щоб країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки самостійно досягли дозволу (кризи)», — сказала вона.

РанішеДональд Трамп закликав країни Перської затоки до єдності без шкоди у боротьбі з тероризмом.

Дипломатичний скандал, пов'язаний з Катаром, стався вранці 5 червня. Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ оголосили про розрив дипломатичних відносин із Катаром за звинуваченням у підтримці тероризму і терористичних угруповань. Пізніше відносини розірвали також Ємен, Східна Лівія і Мальдіви.