Трамп призначив Тіллерсона посередником від США в ситуації навколо Катару
США віддають перевагу тому, щоб країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки самостійно досягли розв'язання кризи.
Президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря країни Рекса Тіллерсона посередником у контактах між низкою арабських країн в Перській затоці і Катаром, повідомляє Associated Press.
Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту Хізер Науерт.
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«Президент запропонував держсекретареві Тиллерсону бути посередником країн Перської затоки. США віддають перевагу тому, щоб країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки самостійно досягли дозволу (кризи)», — сказала вона.
РанішеДональд Трамп закликав країни Перської затоки до єдності без шкоди у боротьбі з тероризмом.
Дипломатичний скандал, пов'язаний з Катаром, стався вранці 5 червня. Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ оголосили про розрив дипломатичних відносин із Катаром за звинуваченням у підтримці тероризму і терористичних угруповань. Пізніше відносини розірвали також Ємен, Східна Лівія і Мальдіви.