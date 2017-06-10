Путін уперше зізнався, що у нього є онуки
23:04, 10 червня 2017Світ
2326 1
У Путіна "не так багато часу, щоб грати" з онуками.
Володимир Путін / REUTERS
Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну згадав про своїх онуків. Стоун завів розмову про сім'ю глави РФ й запитав, чи любить він своїх онуків, передає CNN.
Читайте такожДонька Путіна продає пентхаус в Нідерландах, з якого втекла після катастрофи МН17 - ЗМІ (фото)
Путін відповів "так", але не знаходить багато часу, щоб пограти з ними. До цього президент Росії публічно не розповідав про своїх онуків.
Раніше агентство Reuters опублікувало розслідування, з якого випливає, що дочка Путіна Катерина Тихонова володіє статками в мільярди доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter