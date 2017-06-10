Путін уперше зізнався, що у нього є онуки

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну згадав про своїх онуків. Стоун завів розмову про сім'ю глави РФ й запитав, чи любить він своїх онуків, передає CNN.

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Путін відповів "так", але не знаходить багато часу, щоб пограти з ними. До цього президент Росії публічно не розповідав про своїх онуків.

Раніше агентство Reuters опублікувало розслідування, з якого випливає, що дочка Путіна Катерина Тихонова володіє статками в мільярди доларів.