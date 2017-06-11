Катарська криза: глава МЗС Німеччини побоюється війни у Перській затоці

Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель заявив, що ізоляція Катару з боку Саудівської Аравії та її союзників може призвести до нової війни у Перській затоці. "Є небезпека, що цей конфлікт може перерости у війну", - заявив він в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передає DW.

"Після тих консультацій, які я провів цього тижня, я розумію, наскільки ситуація серйозна", - наголосив Габріель. Протягом тижня він особисто зустрічався з главами МЗС Саудівської Аравії, Катару і Туреччини і говорив по телефону зі своїми колегами з Ірану і Кувейту. За словами міністра, є хороші шанси уникнути негативного сценарію, однак для цього необхідно шукати рішення шляхом переговорів.

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Габріель оцінив "розумну і виважену позицію" державного секретаря США Рекса Тіллерсона, який закликав до припинення блокади Катару. Сам Габріель теж підтримує цей крок. "Ми твердо переконані в тому, що настав час дипломатії, що необхідно розмовляти один з одним. Німеччина і світова спільнота сильно стурбовані тим, що відбувається в регіоні Перської затоки", - заявив він напередодні після зустрічі з главою МЗС Катару шейхом Мохаммедом аль-Тані.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) наголосила, що конфлікт неможливо розв'язати, "якщо до розмови абсолютно не будуть залучені певні гравці - включаючи Катар, включаючи Туреччину і включаючи Іран".

"Політичне рішення можливе, тільки коли всі підтримують один з одним контакт. На цьому ми наполягаємо", - заявила канцлер ФРН.

Саудівська Аравія і низка її союзників 5 червня розірвали дипломатичні відносини з Катаром і ввели проти цього емірату морську й повітряну блокаду. Учасники блокади звинувачують Катар в наданні підтримки терористичним угрупованням.