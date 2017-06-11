У Франції проходить перший тур парламентських виборів

У Франції розпочалося голосування у першому турі парламентських виборів.

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Виборчі дільниці відкрились о 8.00 за місцевим часом (о 9.00 за київським часом) та працюватимуть до 18.00, а в найбільших містах - до 20.00, повідомляє Deutsche Welle.

Ці парламентські вибори є дуже важливими для президента Еммануеля Макрона, якому потрібно здобути більшість у законодавчому органі для втілення реформ та реалізації своєї передвиборної програми.

Як свідчать останні дані соціологічних опитувань, партія Макрона "Республіка на марші!" може здобути від 397 до 427 мандатів. Загалом у Національних зборах Франції 577 місць.

Парламентські вибори у Франції відбуватимуться в умовах надзвичайного стану, який був запроваджений в країні після терористичних актів у Парижі у листопаді 2015 року. Порядок під час голосування охоронятимуть понад 50 тис. поліцейських.

Вибори до Національних зборів Франції відбуваються за мажоритарною виборчою системою у два тури. Для того, щоб бути обраним, кандидат повинен отримати в першому турі абсолютну більшість голосів і не менш як чверть голосів усіх зареєстрованих виборців. У разі, якщо жоден з кандидатів не набрав у першому турі абсолютної більшості, двоє кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів, виходять до другого туру, де переможець визначається відносною більшістю.

Другий тур парламентських виборів у Франції відбудеться 18 червня.