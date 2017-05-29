"Це вже не журналісти": Макрон звинуватив Russia Today і Sputnik в пропаганді

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російські засоби масової інформації Russia Today і Sputnik в розповсюдженні брехливої пропаганди. Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Версальському палаці, яку транслював телеканал France 24.

Читайте такожМакрон пригрозив Путіну посиленням санкцій через війну в Україні"Я можу мати ідеальні відносини із закордонними журналістами, якщо вони журналісти. Політичні діячі мають відповідальність говорити правду, якщо хтось поширює наклепи, то це вже не журналісти", - заявив Макрон, відповідаючи на питання про проблеми отримання деякими російськими журналістами акредитації від його виборчого штабу під час недавньої президентської кампанії.

"Russia Today і Sputnik поширювали неправдиву інформацію і наклеп, і я вважаю, що їм не було місця в моєму штабі під час передвиборної кампанії", - заявив президент Франції.

Він також сказав, що під час демократичної виборчої кампанії "деякі так звані ЗМІ діяли під впливом якихось політичних інтересів".

"Russia Today і Sputnik не вели себе як преса, як журналісти. Вони поводилися як органи впливу, як органи пропаганди, брехливої пропаганди", - підкреслив Макрон.