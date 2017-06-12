Антикорупційні протести в Росії: Навального затримали на виході з будинку

13:39, 12 червня 2017
Світ
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Опозиціонера затримали в під'їзді.

Затримання Навального в Москві / фото: twitter.com/navalny

Опозиціонера Олексія Навального затримали гезадовго до антикорупційної акції в Москві. Про це в "Твіттері" написала його дружина Юлія.

Читайте такожУ Москві назвали умови, за яких не будуть розганяти мітинг проти корупції"Привіт. Це Юля Навальна. Всіх зі святом. Олексія затримали в під'їзді будинку. Він просив передати, що плани не змінюються: Тверська", - сказано в повідомленні.

У свою чергу прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш повідомила, що в офісі Фонду Боротьби з Корупцією вимкнули електрику.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня в Москві призначено мітинг проти корупції, заявлений Навальним і його прихильниками. Загальну кількість можливих учасників акції організатори оцінили в 15 тисяч. Аналогічні акції проходять по всій країні. Вже відбулися перші затримання.

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Теги: #акція Навального#антикорупційні протести