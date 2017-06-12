Антикорупційні протести в Росії: Навального затримали на виході з будинку
Опозиціонера затримали в під'їзді.
Опозиціонера Олексія Навального затримали гезадовго до антикорупційної акції в Москві. Про це в "Твіттері" написала його дружина Юлія.
Читайте такожУ Москві назвали умови, за яких не будуть розганяти мітинг проти корупції"Привіт. Це Юля Навальна. Всіх зі святом. Олексія затримали в під'їзді будинку. Він просив передати, що плани не змінюються: Тверська", - сказано в повідомленні.
Привіт. Це Юля Навальне. Всіх з святом. Олексія затримали в під'їзді будинку. Він просив передати, що плани не міняються: Тверська.— Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017
У свою чергу прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш повідомила, що в офісі Фонду Боротьби з Корупцією вимкнули електрику.
Як повідомляв УНІАН, 12 червня в Москві призначено мітинг проти корупції, заявлений Навальним і його прихильниками. Загальну кількість можливих учасників акції організатори оцінили в 15 тисяч. Аналогічні акції проходять по всій країні. Вже відбулися перші затримання.
В офісі ФБК вимкнули електрику, Навального затримали в під'їзді будинку.— Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) June 12, 2017
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