Антикорупційні протести в Росії: Навального затримали на виході з будинку

Опозиціонера Олексія Навального затримали гезадовго до антикорупційної акції в Москві. Про це в "Твіттері" написала його дружина Юлія.

Читайте такожУ Москві назвали умови, за яких не будуть розганяти мітинг проти корупції"Привіт. Це Юля Навальна. Всіх зі святом. Олексія затримали в під'їзді будинку. Він просив передати, що плани не змінюються: Тверська", - сказано в повідомленні.

Привіт. Це Юля Навальне. Всіх з святом. Олексія затримали в під'їзді будинку. Він просив передати, що плани не міняються: Тверська. — Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017

У свою чергу прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш повідомила, що в офісі Фонду Боротьби з Корупцією вимкнули електрику.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня в Москві призначено мітинг проти корупції, заявлений Навальним і його прихильниками. Загальну кількість можливих учасників акції організатори оцінили в 15 тисяч. Аналогічні акції проходять по всій країні. Вже відбулися перші затримання.