Стягнули автозаки й бронетехніку: у Москві закрили для пішоходів вхід на вулицю, де повинен пройти мітинг (фото)

Вхід на вулицю перекрили спецтехнікою. До вулиці також стягнуті автозаки і бронетехніка, передає Дождь.

Перекриті й суміжні з Тверською вулиці. Зараз потрапити на Тверську можна тільки за наявності спеціальної перепустки. На вулиці перебувають люди, які монтують декорації для проведення свята "Часи й епохи".

Для проїзду автомобілів Тверську перекрили з 18:00 11 червня.

Раніше в Мережі показали фото з вулиці Тверської у Москві, де відбудеться антикорупційний мітинг російського опозиціонера Олексія Навального.

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Напередодні політик Олексій Навальний оголосив, що погоджений з міською владою мітинг на проспекті Сахарова переноситься на Тверську. Таке рішення було ухвалене через відмову всіх підрядників співпрацювати з організаторами акції й встановлювати на проспекті Сахарова сцену та звук для виступу. Хода на Тверській вулиці не погоджена з мерією Москви. Поліція міста опублікувала офіційне попередження для учасників акції про неприпустимість будь-яких провокаційних дій.

"Оскільки на Тверській вулиці заплановано масові святкові заходи до Дня Росії, то будь-які провокаційні дії з боку протестувальників будуть розцінюватися як загроза громадському порядку й негайно припинятися", — повідомляється на сайті московської поліції.