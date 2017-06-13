У Римі ввели штраф за купання у фонтанах

Мерія столиці Італії Риму ввела штрафи від 40 до 240 євро за купання у фонтанах, передає Новое время.

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Крім купання, також заборонено пити і їсти біля міських фонтанів, стояти на виступаючих елементах, опускати ноги в воду, а також купати домашніх тварин. Заборона поширюється тільки на літній період - до 31 жовтня.

"Нам потрібно захищати наше місто, гарна поведінка – це важливо. Поліції Риму доручено пильно стежити за цими об'єктами", - сказала мер Риму Вірджинія Раджі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Швейцарії ввели штраф за фотозйомку "занадто красивого" селища.