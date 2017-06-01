У Швейцарії ввели штраф за фотозйомку "занадто красивого" селища (відео)
13:34, 01 червня 2017Курйози
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Жителі швейцарського селища вирішили, що воно занадто красиве для того, щоб його фотографували туристи.
Кадр з відео ТСН
У Швейцарії туристам заборонили фотографувати село, повідомляє ТСН.
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Місцеві вирішили - їхнє село настільки красиве, що будь-які його світлини можуть зробити нещасними тих, хто їх споглядає та не має можливості приїхати туди. За кожне зроблене фото можуть стягнути штраф – 5 євро.
Як повідомляв УНІАН, раніше у швейцарському селищі Обервіль-Лілі, де проживають 300 мільйонерів, вирішили прийняти п'ятьох сирійських біженців, щоб не платити 290 тисяч франків на рік владі кантону.
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