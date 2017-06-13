Трамп може звільнити слідчого у справі про зв'язки з Росією - ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп розмірковує над можливим звільненням Роберта Мюллера, який був директором ФБР при Буші-молодшому і Обамі, а за нинішньої адміністрації працює спецрадником із розслідування втручання Росії у вибори 2016 року. Про це з посиланням на друга президента - гендиректора Newsmax Media Кріса Рудді - повідомив канал CNN, як пише "ЛІГА.net".

"Думаю, він розглядає можливість позбавлення повноважень спецрадника. Думаю, він зважує такий варіант", - сказав він у передачі PBS NewsHour.

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За даними близького до Трампа джерела, президентові "багато хто" в команді радить уникати таких "драматичних кроків".

При цьому прес-аташе Білого дому Шон Спайсер стверджує, що Рудді не міг розмовляти з президентом США на такі теми, а давати коментарі з цього питання може тільки сам Трамп або його адвокати.

В обов'язки Мюллера на згаданій посаді входить розслідування будь-яких зв'язків між чиновниками РФ і всіма американцями, які мали якесь відношення до проведення виборів в США з боку Трампа.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США дізнався про призначення Мюллера буквально за півгодини до вступ у посаду, а сам екс-директор ФБР заявив, що займеться "очищенням команди Трампа". Останній же у себе в Twitter написав, що подібні призначення - це "полювання на відьом".