Відносини між США та РФ перебувають на рекордно низькому рівні - Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що відносини між Вашингтоном і Москвою дедалі погіршуються, але американська адміністрація все ще намагається їх стабілізувати.

Про це він сказав 13 червня у Сенаті Сполучених Штатів, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що заява прозвучала в час, коли Конгрес США активізував зусилля із закріплення чинних санкцій і запровадження нових через імовірне втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році, дії Москви в Сирії та Україні та через інші питання.

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На засіданні Комітету у закордонних справах Сенату, де розглядався бюджет Держдепартаменту на 2018 рік, сенатори запитували Тіллерсона щодо пріоритетів США у відносинах із Росією, а також із Китаєм, Північною Кореєю та Сирією.

На питання щодо Москви Тіллерсон відповів сенаторам, що двосторонні відносини з Росією перебувають на рекордно низькому рівні. Водночас він ухилився від питання, чи підтримуватиме він нові санкції, чи Білий дім намагатиметься ветувати такі рішення законодавців.

«Ми хотіли б гнучкості, щоб увімкнути потеплішання щодо Росії. У нас є кілька каналів, де ми починаємо говорити, і я не хотів би закрити ці канали зовсім», – сказав Тіллерсон.

Сполучені Штати в кілька етапів, починаючи з 2014 року, запровадили проти Росії санкції – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі. Росія сподівалася, що прихід до влади у Вашингтоні президента Дональда Трампа допоможе у скороченні або й скасуванні цих санкцій.

Агентство Bloomberg сьогодні повідомило, що здійснена російськими хакерами атака на вибори у США в 2016 році була більш масштабною, ніж вважалось раніше. Вона включала втручання до баз даних та систем програмного забезпечення у 39 штатах, що вдвічі більше за попередні повідомлення, вказує Bloomberg із посиланням на трьох осіб, безпосередньо обізнаних зі слідством у цій справі.