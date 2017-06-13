Російські хакери у 2016 році втрутилися у виборчі системи 39 американських штатів - ЗМІ

Російські хакери втрутилися у виборчі системи 39 американських штатів під час президентських перегонів у 2016 році.

Як повідомляє Bloomberg, кібер-втручання Росії в американську виборчу систему перед обранням Дональда Трампа президентом мали масштабніший характер, ніж раніше про це повідомлялося публічно.

Зокрема, за даним агентства, стало відомо про втручання у бази даних виборців та операційних систем у майже вдвічі більшій кількісті штатів, ніж раніше.

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Як зазначається у повідомленні Bloomberg, у штаті Іллінойс слідчі знайшли докази, що хакери намагалися видалити або змінити базу даних виборців. Хакери в день голосування отримали доступ до програмного забезпечення, розробленого для використання працівниками виборчих дільниць, а також принаймні в одному штаті отримали доступ до бази даних фінансування виборчої кампанії.

При цьому сказано, що деталі про кібератаки, скоєні влітку та восени 2016 року, були надані трьома особами, які безпосередньо обізнані з ходом розслідування цієї справи.

Одне джерело повідомляє, що у цілому хакерські втручання було зафіксовано у 39 штатах.

У чиновників адміністрації Барака Обами масштаби та складність цих атак викликали таке занепокоєння, що вони здійснили безпрецедентний крок, прямо поскаржившись Москві за допомогою каналу зв'язку так званого "червоного телефону", організованого ще в часи холодної війни.

Також сказано, що, за даними двох джерел, у жовтні 2016 року Білий дім виходив на зв'язок з Кремлем, щоб запропонувати докладні документи, у яких, за твердженням американської сторони, йшлося про російське втручання у вибори, а також американська сторона попереджала, що кібератаки можуть призвести до загострення конфлікту.

Раніше УНІАН повідомляв, що у секретному звіті Агенства національної безпеки США щодо втручання Росії у президентські вибори в США вказується, що російська військова розвідка за кілька днів до голосування у листопаді 2016 року здійснила кібератаку, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування в США та розіслала понад 100 фішингових листів до американських виборчих комісій.