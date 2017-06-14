Трамп продовжив санкції проти влади Білорусі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти влади Білорусі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

16 червня 2006 року тодішній президент США Джордж Буш-молодший видав виконавчий указ № 13405 відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701-1706), яким були запроваджені обмежувальні заходи проти "певних членів уряду Білорусі та інших осіб, які підривають демократичні процеси та інституції у Білорусі".

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Також йшлося, що дії та політика представників влади Білорусі загрожували національній безпеці та закордонній політиці Сполучених Штатів.

Санкції були запроваджені через "принципово недемократичні вибори" у Білорусі, які відбулися у березні 2006 року, через порушення прав людини шляхом проведення політичних репресій, включаючи арешти і зникнення людей, а також через процвітання корупції серед державних чиновників, зловживання владою та державними активами.

Таким чином, обмежувальні заходи мають зберігатися в подальшому. Тому Трамп вирішив продовжити санкції терміном ще на рік відповідно до указу № 13405.