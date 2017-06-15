У Росії погрожують відповіддю на нові санкції США

У Раді Федерації РФ назвали нові санкції США, за які проголосував Сенат, неадекватними та пригрозили заходами у відповідь, пишуть РИА "Новости".

"Нинішня позиція Сенату не адекватна ні ситуації в світі, ні ситуації в двосторонніх відносинах з Росією. У наявності порочне коло, коли попередній крок, що не дав раніше "шуканого" результату, диктує необхідність наступного, більш жорсткого, але від цього не ефективнішого", - зазначив глава міжнародного комітету Ради Федерації Костянтин Косачов.

Він також вважає, що на Палату представників сподіватись не варто, "а ось за діями Трампа варто подивитися - чи збереже він в цій ситуації здатність діяти самостійно, а не підкоряючись інстинкту самозбереження у владі".

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"Потрібно дочекатися остаточного рішення Конгресу, подивитися реакцію президента США Дональда Трампа. Але якщо закон буде прийнятий, в будь-якому випадку, без відповіді ми це не залишимо", - заявив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров.

Як повідомляв УНІАН раніше, сенат США схвалив законопроект, що передбачає посилення вже існуючих санкцій, введених американською владою стосовно кількох секторів російської економіки після анексії Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі.

Тепер документ відправиться в палату представників конгресу США, а у випадку, якщо його підтримають і там, відправиться на підпис президенту Дональду Трампу.

Про пропозицію посилити санкції проти Росії стало відомо 13 червня. Згідно з текстом документа максимальний термін фінансування російських банків, потрапили під санкції, скоротиться до 14 днів з нинішніх 30, а термін фінансування російських нафтових компаній - до 30 днів з нинішніх 90 днів.